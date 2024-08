Ahr-Automobil-Club feiert Geburtstag Wo Tradition noch jeden Trend schlägt

100. Geburtstag

Seit vier Jahren steht Herrmann-Josef Doll an der Spitze des 150 Mitglieder zählenden Clubs. „Nach der zerstörerischen Flut 2021 sind wir wieder zurück im Kurpark und wollen ein wenig Freude in die Stadt bringen“, kündigte der Vorsitzende an. Während die Meile zwischen Stadion und Kurpark als „Automobiler Zeitstrahl“ genutzt wird, in dem es Fahrzeuge aus allen Epochen der Autoherstellung geben wird, soll am Stadion ein Festzelt aufgebaut werden, in dem am Samstag, 17. August, ab 18 Uhr der Festakt stattfindet und Vereins-Devotionalien ausgestellt sein werden.

Die Ausstellung der Fahrzeuge findet sowohl am 17. als auch am Sonntag, 18. August ganztägig statt. Unter anderem ist sie dem VW-Golf mit seiner 50-jährigen Geschichte gewidmet, wie auch Mercedes Benz und auch US-amerikanischen Autos, die in Sonderausstellungen vertreten sind.

Am Sonntag wird es zudem im Kurpark eine große Modenschau mit Kleidung aus den zurückliegenden Jahrzehnten geben. Näheres zum Festprogramm findet sich im Internet unter www.aac-badneuenahr.de. frv