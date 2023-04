Flutkatastrophe an der Ahr Untersuchungsausschuss tagt wohl zum letzten Mal

Martin Haller, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, erklärte der Presse vor Beginn der Zeugenbefragung, dass es nach der heutigen Befragung eine interne Beratungssitzung geben werde. Dort werde beschlossen, ob es zu weiteren Beweisaufnahmen kommen wird. „Alles andere ist Spekulation“, sagt Haller zu der Annahme, dass heute die letzte Sitzung stattfinden könnte. Erst am späten Abend wird also klar sein, ob die 41. Sitzung des Flut-Untersuchungsausschusses in Mainz tatsächlich die letzte sein wird.