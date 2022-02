Bei Minister-Besuch im Flutgebiet : Ahr-Gastronomen fordern Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

„Wir nehmen viel Geld in die Hand, um dem Ahrtal zu helfen“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (Fünfter von rechts) bei einem Treffen mit Hoteliers und Gastronomen im zerstörten Hotel Aurora in Bad Neuenahr. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt trafen sich in Bad Neuenahr mit Vertretern der Tourismusbranche aus dem Ahrtal. Hoteliers und Gastronomen haben klare Forderungen.

„Es geht auch im Tourismus in kleinen Schritten voran. Aber es ist noch ein langer Weg“, sagt Ulrich van Bebber, Vorsitzender der FDP im Kreis Ahrweiler. Der Liberale hat jetzt Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (beide FDP) mit Vertretern der Tourismusbranche aus dem Ahrtal im stark zerstörten Bad Neuenahrer Hotel Aurora zusammengebracht, um die Frage zu klären: „Quo vadis, Ahrtal-Tourismus?“ Etwa im Hinblick auf eine Landesgartenschau im Ahrtal im Jahr 2030, die van Bebber als denkbare Perspektive in die Gesprächsrunde einwarf. Die Ministerin und der Minister nickten wohlwollend.

Ohnehin sagten Wissing und Schmitt den Hoteliers und Gastronomen eine große Unterstützung zu. Bund und Landesregierung stünden eng an der Seite der im Flutgebiet lebenden Menschen, die zu einem großen Teil in existenzielle Bedrängnis geraten seien, teilten beide mit.

Wissing sieht „viele Lichtblicke“

Das trifft besonders für das Gastgewerbe zu, das kurzfristig nicht zuletzt wegen der nicht mehr vorhandenen oder zumindest stark in Mitleidenschaft gezogenen kommunalen Infrastruktur kaum Möglichkeiten sieht, ihre Betriebe wiederzueröffnen. Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen und Kneipen können erst dann wieder öffnen, wenn sie gut zu erreichen sind, es keine Baustellen vor den Türen gibt und die gesamte Stadt wieder eine gewisse Aufenthaltsqualität vorweist.

„Es gibt bereits wieder viele Lichtblicke“, meinte Wissing. „Wir nehmen viel Geld in die Hand, um dem Ahrtal zu helfen“, führte der FDP-Politiker weiter aus. Er zollte Respekt dafür, was bereits alles geleistet worden sei, und lobte den erkennbaren Aufbauwillen der Menschen, der sich nach der Naturkatastrophe entwickelt habe. „Manche besitzen ja nur noch ihre Grundmauern. Da gehören schon Mut und Entschlossenheit dazu, die Zukunft in Angriff zu nehmen“, so Wissing im Hotel Aurora, das derzeit einem Rohbau gleicht. In der Flutnacht wurde das Vier-Sterne-Haus völlig zerstört. Seit sechs Monaten wird dort daran gewerkelt, das Hotel wieder öffnen zu können.

Branche leidet unter Personalmangel

Landesministerin Schmitt – als Chefin des Wirtschaftsressorts auch für den Tourismus in Rheinland-Pfalz zuständig – unterstrich: Ihr Ministerium stehe ich einem engen Dialog mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), mit dem über die Zukunft von Hotellerie und Gastronomie im Ahrtal gesprochen werde. Man kenne das Einzugsgebiet und die Bedeutung des Ahrtals für das landesweite Tourismusgeschäft. „Wir können uns vorstellen, den Ahrtal-Tourismus finanziell und personell zu unterstützen“, stellte Schmitt in Aussicht. Allerdings müsse vor Ort konzeptionell entwickelt werden, wie in der Region der Tourismus der Zukunft gestaltet werden solle.