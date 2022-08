Senioren das Leben gerettet : Ahr-Helferinnen erhalten Preis für Einsatz in der Flutnacht

Sie haben den Bewohnern des Ahrweiler Seniorenheims Sankt-Maria-Josef das Leben gerettet (von links): Elena Ströher, Ulrike Großmann, Gabriele-Maria Seidel und Brigitte Weidenbach. Foto: Andrea Simons

Bad Neuenahr-Ahrweiler Vier Mitarbeiterinnen eines Seniorenheims in Ahrweiler retteten in der Flutnacht 95 Senioren das Leben. Dafür haben sie nun eine Auszeichnung erhalten.



Sie waren zu viert und auf sich gestellt, mit der Verantwortung für 95 Senioren. Im Dunkeln, ohne Strom und bei steigendem Wasser. Aber: Alle überlebten die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal. Die vier, das sind: Elena Ströher aus Kalenborn, Ulrike Großmann aus Sinzig, Gabriele-Maria Seidel aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Brigitte Weidenbach aus Hönningen. Sie arbeiten im Ahrweiler Seniorenheim Sankt-Maria-Josef. Für das, was sie in der Flutnacht leisteten, haben sie nun eine Auszeichnung erhalten. Und zwar von der Franziskus-Stiftung für Pflege. „Für ihr professionelles, uneigennütziges und mutiges Handeln“ – so steht es auf dem gläsernen Preis, der mit 500 Euro dotiert ist und den das Quartett bei einer Feier in Heimersheim bekam.

Zu den Gratulanten gehörte Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen. Weil auch seine Stiftung „Humor hilft Heilen“ die Auszeichnung unterstützt, bedachte er die vier Frauen sowie weitere Kolleginnen per Videobotschaft mit einer Teilnahme an einem Teamworkshop für Menschen in sozialen Berufen.

Bislang ist nur eine von den vier Frauen wieder im Dienst

Sehr emotional war es für die vier Geehrten, als aus dem Buch „Es war doch nur Regen“ von Andy Neumann gelesen wurde. Es rief die Flutnacht wieder wach, wie sie gegenüber dem GA bekannten. „Verwirrt“ und „aufgewühlt“ fühlten sie sich, und gar nicht wie „wahre Helden“, auch wenn das in den Ansprachen und im Lied beim Wortgottesdienst innerhalb der Feier immer wieder genauso Thema war wie ihr Beispiel für „gelebte Zivilcourage“.

„Wir haben unseren Job gemacht“, sagte eine der vier Frauen, und die anderen stimmten ihr zu. Bislang ist nur eine von ihnen wieder im Dienst, seit Februar. Und auch nicht in Sankt-Maria-Josef, weil das Ahrweiler Seniorenzentrum immer noch nicht wiederaufgebaut ist, sondern in Kempenich. Eine andere steht vor der Wiedereingliederung. Alle hatten nach dem Erlebten psychisch damit zu kämpfen, bis hin zur noch anhaltenden Posttraumatischen Belastungsstörung.

Senioren schimpfen, weil sie zunächst nicht verstehen, was los ist

Die Frauen berichteten von den Wasser- und Schlammmassen, die bis zur ersten Etage des Seniorenheims eindrangen – plötzlich und angstmachend. Sie sprachen auch von den zwei Handys, mit denen sie ihre Familien nicht erreichten und die Licht spendeten, bis die Akkus leer waren. Und sie schilderten, wie sie Senioren mit Matratzen aus den Betten und über die Treppen eine Etage höher brachten – unter Beschimpfungen, weil die Senioren nicht verstanden, was los war.