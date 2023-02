Großes Medieninteresse : Ahr-Landrätin Cornelia Weigand blickt auf erstes Jahr im Amt

Kreis Ahrweiler Ahr-Landrätin Cornelia Weigand hat über ihr erstes Jahr im Amt in der flutgeschädigten Region gesprochen. Das Medieninteresse für die „größte Baustelle in Deutschland“ war groß.

Fernsehteams, Kollegen vom Radio, viele Vertreter der schreibenden Zunft: Im Saal ist es voll. Mehr Journalisten als im Vorfeld angemeldet waren, finden den Weg nach Ahrweiler. Im dortigen Kreishaus blickt die parteilose Landrätin Cornelia Weigand auf ihr erstes Jahr im Amt. Dass sie an diesem Tag vor den Mikros und Kameras steht, ist eine der vielen Folgen der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021 mit mindestens 134 Toten.

Weigand kommt gerade aus einer Konferenz mit Vertretern des Bundes in Berlin, zu der sie per Video zugeschaltet war. Es ging um an Hochwasser angepasstes Bauen. Bei diesem Thema ist die Landrätin bundesweit mehr als anderthalb Jahre nach der Katastrophe eine gefragte Gesprächspartnerin. Doch wie ist es aus Weigands Sicht überhaupt um die Aufmerksamkeit für das Ahrtal bestellt, in dem die Spuren der Flut noch immer allgegenwärtig sind? Bei Themen wie dem Katastrophenschutz, der Gesundheitsvorsorge im Katastrophenschutz oder eben dem Thema hochwasserangepasstes Bauen, so ist der Landrätin zu entnehmen, sei das Ahrtal nach wie vor im Fokus. An manchen Stellen ist ihr zufolge aber auch noch Aufmerksamkeit nötig, etwa um Fördermöglichkeiten für die Region zu entwickeln.