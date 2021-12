Auf Vorschlag der CDU : Ahr-Pfarrer Jörg Meyrer wählt den Bundespräsidenten

Von der CDU-Landtagsfraktion für die Wahl des Bundespräsidenten nominiert: Pfarrer Jörg Meyrer Foto: Gausmann

Mainz/Ahrtal Ein katholischer Geistlicher aus dem flutgeschädigten Ahrtal wird den Bundespräsidenten wählen. Der rheinland-pfälzische Landtag hat jetzt den entsprechenden Vorschlag der CDU-Fraktion verabschiedet.

Jörg Meyrer, katholischer Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler, nimmt an der kommenden Wahl des Bundespräsidenten teil. Der rheinland-pfälzische Landtag wählte Meyrer am Mittwoch auf Vorschlag der CDU-Fraktion.

Der 59-Jährige ist seit 2002 Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinden St. Laurentius in Ahrweiler und St. Barbara in Ramersbach sowie seit Anfang 2003 Dechant des Dekanats Ahr-Eifel. „Er steht als Seelsorger seit den ersten Stunden nach der furchtbaren Katastrophe im Ahrtal den Menschen vor Ort zur Seite – mit Rat, aber auch mit Tat“, schreibt die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung über Meyrer.

Fraktionschef Christian Baldauf, der die zwölfköpfige Liste der christdemokratischen Wahlmänner und Wahlfrauen in Rheinland-Pfalz anführt, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir Persönlichkeiten für unsere Vorschlagsliste gewinnen konnten, die sich unabhängig von politischen Ämtern in ihrem Lebensalltag in besonderer Weise um ihre Mitmenschen, die Gesellschaft und damit um unser Land verdient gemacht haben.“ Sie stünden stellvertretend für viele andere, ohne die das Land ein „ganz anderes, ärmeres Gesicht hätte“.