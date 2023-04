Flutkapelle in Walporzheim Geplantes Gotteshaus soll Bewältigung der Katastrophe dienen

Hintergrund

Der Kapellen-Patron St. Donatus von Münstereifel, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte, wird häufig als römischer Soldat dargestellt – mit Palme, Blitz, Getreidegarbe oder Weinstock. In der Eifel wird er als Patron gegen Unwetter, Blitzschlag, Hagel und Feuersbrunst verehrt. Der Blitz als sein Attribut ist beispielsweise Bestandteil des Wappens der Gemeinde Honerath. Am 30. Juni 1652 sollten die Reliquien des Donatus von Euskirchen nach Münstereifel überführt werden. Der Jesuitenpater Heerde las deshalb am Morgen in der Euskirchener Martinskirche die heilige Messe. Nachdem beim Schlusssegen ein Blitz eingeschlagen war, standen Altar und Pater in Flammen. Da rief der Pater die Hilfe des heiligen Donatus an, woraufhin bei ihm der Erzählung zufolge die Schmerzen nachließen, sodass er den Reliquien, die bereits auf dem Weg nach Münstereifel waren, nachreisen konnte. Dieses Wunder leitete die Verehrung von St. Donatus ein. Als Gedenk- und Verehrungstag gilt seither der 30. Juni. Im Kreis Ahrweiler wird Jahr für Jahr an seinem Patronatstag das Honerather Waffelfest gefeiert. Auch in Freisheim wird Donatus verehrt: In der dortigen Pfarrkirche steht eine St.-Donatus-Skulptur, außerdem ist ihm ein im Ort stehender Bildstock geweiht. sao