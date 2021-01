Aktion im Ahrkreis : DRK ermöglicht Corona-Tests für Erzieher

Kreis Ahrweiler Kita-Personal kann in Rheinland-Pfalz bis zum 18. Januar einen kostenlosen Schnelltest bekommen, um ganz sicher zu gehen. Im Kreis Ahrweiler stand das Angebot allerdings auf der Kippe.

So hat das Landesjugendamt nun Tests auf dezentraler Ebene zugestimmt und trägt alle anfallenden Kosten, wie der Kreis mitteilt. Durchgeführt werden die Tests demnach von den Ortsvereinen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Adenau, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Niederzissen und Sinzig.

Darüber hinaus sei auch in der Villa am Buttermarkt in Adenau geimpft worden. Die Impfbereitschaft dort habe rund 74 Prozent gelegen. Am Freitag kam das mobile Impfteam zudem auch im Alten- und Pflegeheim Alte Burg in Herschbroich zum Einsatz. Rund 84 Prozent der dort Impfberechtigten hätten die Möglichkeit genutzt, die Impfung zu erhalten.