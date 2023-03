Ausschuss entscheidet über Ahrtal-Center Gibt es künftig ein neues Einkaufscenter in Bad Neuenahr?

Das war schon eine Geduldsprobe: Drei Stunden lang harrten rund 30 Mitarbeiter des bei der Flutkatastrophe an der Weinbergstraße in Bad Neuenahr zerstörten Edeka-Vollsortimenters im Ahrtal-Center samt ihrem Chef Timo Boden als Gäste im Bau- und Planungsausschuss der Kreisstadt aus – dann erst wurde ihr Thema aufgerufen. Um es vorwegzunehmen: Die Geduld wurde belohnt, denn am Ende fiel eine Entscheidung, die sich aus Sicht vieler sehen lassen kann: Der Neubau für das Ahrtal-Center wurde bewilligt.