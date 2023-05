Erinnerungen an die Flut im Ahrtal Was der heftige Regen bei Betroffenen auslöst

Hatte es vor zwei Jahren nicht auch so angefangen? Tagelang hatte es geregnet, die Böden waren vollgesogen von den Wassermengen, die auf das Tal herab prasselten. Das Tiefdruckgebiet „Bernd“ hatte in den Tagen und Nächten vor dem 14. Juli 2021 extreme Niederschlagsmengen in das Flusssystem der Ahr gespült. Aus den steilen Hängen rechts und links des Ahrtals schossen über die Nebenbäche kanalisierte Wassermassen in den Fluss, dessen Pegel stark anstiegen, zumal es für den Regen wegen der bereits gesättigten Böden keine Versickerungsmöglichkeiten mehr gab. Also musste das Wasser oberflächig abfließen. Die Hochwasserstände rasten in die Höhe, sie betrugen zwischen Dernau und Rech mehr als sechs Meter, in Altenahr wegen der dort vorhandenen geringeren Talbreite gar zehn Meter. Eintausend bis 1200 Kubikmeter Wasser schossen pro Sekunde durch das Ahrtal, hat der Bonner Hydrologe Thomas Roggenkamp errechnet. Normalerweise sind es sieben Kubikmeter. Sobald sich über dem Ahrtal dunkle Wolken zusammenziehen, gibt es sorgenvolle Mienen und ängstliche Blicke gen Himmel. So auch an den vergangenen Regentagen und -nächten.