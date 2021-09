Tourismusbranche im Ahrtal nach der Flutkatastrophe : Der Wille zum Wiederaufbau ist groß

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat ein aktuelles Lagebild entworfen. Danach sind rund 60 Prozent der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Privatunterkünfte im Ahrtal von der Flutkatastrophe betroffen. Ans Aufgeben denken die meisten nicht.

Eines der bedeutendsten wirtschaftlichen Standbeine des Ahrtals wurde durch die Flutkatastrophe bis ins Mark getroffen: der Tourismus. Dort hat man verheerende Verluste in „nahezu unvorstellbaren Ausmaß zu beklagen“, so der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Verein hat jetzt ein erstes Lagebild zusammengestellt. Dazu haben die Mitarbeiter mehr als 450 Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sowie Privatunterkünfte im Ahrtal kontaktiert – darunter etwa 300 eigene Mitglieder.

Die Lage stellt sich jedoch in den einzelnen Gewerbesparten ganz unterschiedlich dar. Während von mehr als 220 Ferienwohnungen rund 50 Prozent von der Flut betroffen sind, hat es die Hotelbetriebe und Pensionen zu mehr als 70 Prozent getroffen, die Gastronomiebetriebe sogar zu 80 Prozent. Elf von 13 Campinglätzen sind darüber hinaus zerstört. „Unfassbare Zahlen, hinter denen Eigentümer, ganze Familien und Hunderte Mitarbeiter stehen, die zu einem Großteil unmittelbar in ihrer Existenz bedroht sind“, betont Christian Lindner.

Doch es gibt in vielerlei Hinsicht auch große Hoffnung: Der Wille zum Wiederaufbau sei bei rund 80 Prozent der betroffenen Betriebe und Privatquartiere vorhanden. Auch im Bereich der Winzerschaft, die ein so wichtiger Faktor für den Tourismus im Ahrtal ist, wollen mehr als 90 Prozent der betroffenen Weingüter, Genossenschaften und Selbstvermarkter weitermachen. „Dies ist ein klares Ja der Beteiligten dafür, dass Tourismus an der Ahr Zukunft hat. Das Ahrtal ist noch da und wir bauen wieder auf“, so Lindner.