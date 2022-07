Bericht im Kreistag : Die Gemeindeschwestern Plus haben sich nach der Flut bewährt

Kreis Ahrweiler Die Gemeindeschwestern Plus kümmern sich im Kreis Ahrweiler um ältere Menschen. Nach der Flut zeigte sich, wie wichtig die Arbeit ist. Nun soll das Projekt auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden.

Seit 2020 nimmt der Landkreis Ahrweiler am Landesprojekt Gemeindeschwester Plus teil. Dieses richtet sich an nicht pflegebedürftige Menschen ab 80 Jahren und soll durch gezielte Vermittlung von Angeboten zur Gesundheitsprävention und Alltagshilfen ein möglichst langes selbständiges Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen. Das Projekt ist so erfolgreich, dass die Landesregierung plant, es künftig in ganz Rheinland-Pfalz flächendeckend zu etablieren.