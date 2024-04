Musik, Wein und Wandern Diese Veranstaltungen locken in den nächsten Wochen ins Ahrtal

„Der Weg ist das Ziel!“, heißt es beim18. Ahrtaler Gipfelfest am Fronleichnam-Wochenende. Die ganze Schönheit des Ahrtals lässt sich vom 30. Mai bis 2. Juni am besten zu Fuß entdecken. Schließlich warten wieder vier Gipfel mit wunderschönen Ausblicken und Eindrücken, die das Wanderherz begeistern. Die ausgesuchten Wanderrouten führen auf den schönsten Wanderwegen durch Wälder und Weinberge, Täler und Höhen. Die jeweiligen Tagesgipfel sind jeweils von 10 bis 18 Uhr bewirtet und bieten in dieser Zeit ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt. Für alle, die lieber in der Gruppe wandern und mehr über die Wanderwege des Ahrtals erfahren wollen, startet täglich um 10 Uhr eine geführte Wanderung zum Tagesgipfel vom jeweiligen Treffpunkt aus. Kinder sollten sich die Gipfelstempel sichern und so die erwanderten Gipfel auf der ihrer Stempelkarte festhalten. Am 30. Mai ist die Hemmessener Hütte das Ziel, am 31. Mai geht es zur Koisdorfer Hütte in Sinzig, der Hühnerberg in Krälingen ist am 1. Juni Zielpunkt, und am 2. Juni führt der Weg auf den Hasenberg bei Blankenheim-Lommersdorf.