Sonst droht die Auflösung Dorfgemeinschaft Bachem sucht dringend einen Vorstand

Eigentlich steuert die Bürgergemeinschaft Bachem langsam, aber sicher auf ihren 50. Geburtstag zu. Auch wenn es bis 2027 noch ein wenig hin ist, so geht doch die Angst um im Dorf, der emsige Verein könnte sein Jubiläum in drei Jahren vielleicht nicht mehr feiern. Wenn sich nämlich kein neuer Vorstand findet, dann droht die Auflösung der Gemeinschaft, die zu den tragenden Säulen des aktiven Dorflebens im Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadtteil sorgt. Vorsitzende Doris Hein tritt nicht wieder an, Geschäftsführerin Melanie Giffels ist mit der Organisation des Bachemer Weinfestes mit Arbeit ohnehin überfrachtet und auch Protokollführerin Ursula Bodenheim findet, dass die Arbeit nun auch mal auf andere Schultern verteilt werden sollte. Und darin liegt das Problem. Holger Wahl, zweiter Vorsitzender der Bürgergemeinschaft: „Bisher haben wir keinen gefunden, der Aufgaben im Vorstand übernehmen will.“ Am 15. März ist Mitgliederversammlung. Bis dahin muss die eingesetzte Findungskommission fündig geworden sein, ansonsten droht der Verein in der Versenkung zu verschwinden.