Unterstützung in den Weinbergen : Ehepaar aus dem Schwarzwald hilft bei Weinlese im Ahrtal

Ahrweiler Wie Tausende andere sind auch Inge und Eberhard Mutscher ins Ahrtal gekommen, um bei den Aufräumarbeiten nach der Flut zu helfen. Besonders in den Weinbergen wird derzeit viel Unterstützung benötigt.

Eigentlich ist ein Paar, das vor einem Blumenbeet entspannt auf einer Bank sitzt, kein besonderer Anblick. Zumal diese beiden zu Gast sind in der malerischen Ahrweiler Altstadt. Doch hier ist nichts mehr, wie es mal war, und kaum jemand lässt sich noch in Ruhe nieder, um die historische Umgebung auf sich wirken zu lassen.

Schlafen in Wohnmobilen, Zelten und Autos

„Wir haben unsere eigene Behausung in Form unseres Wohnmobils dabei“, erzählt Eberhard Mutscher auf dem Ahrweiler Marktplatz. Andere schliefen in Zelten oder in ihren Autos – „Alle dachten sich, Hauptsache, wir helfen.“ Es sei eine besondere Sorte Mensch, die sich so einsetzten wie die Helfer, die seit Wochen dabei seien.