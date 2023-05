Ex-Oberst Maximilian Eder Umstrittener Fluthelfer war während der Haft im Hungerstreik

Ahrtal/Zwiesel · Obskurer Fluthelfer an der Ahr, als Querdenker aktiv und mutmaßlich an Umsturzplänen beteiligt – über Ex-Oberst Maximilian Eder ist in jüngster Vergangenheit einiges geschrieben worden. Nun sitzt Eder in einem bayerischen Gefängnis. Vor wenigen Tagen hat er einen Hungerstreik beendet.

24.05.2023, 18:00 Uhr

Die Aloisiusschule in Ahrweiler war das Zentrum der umstrittenen Fluthilfe von Ex-Oberst Maximilian Eder und seiner Mitstreiter. Foto: AHR-FOTO

Als die Menschen im Ahrtal mit den Folgen der Flutkatastrophe zu kämpfen hatten, war auch Oberst a.D. Maximilian Eder vor Ort. Der frühere ranghohe Offizier der Bundeswehr richtete im Sommer 2021 in der stark beschädigten Ahrweiler Aloisiusschule eine Art Fluthilfe-Zentrum ein. Weil er dabei Uniform trug, beantragte die Staatsanwaltschaft Passau ein Strafgeld gegen den aus dem Bayerischen Wald stammenden Mann.