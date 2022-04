Mehrheit gegen Pläne : Grüne in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen Landesgartenschau 2030 im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Grünen in Bad Neuenahr-Ahrweiler lehnen die Pläne für eine Landesgartenschau im Ahrtal 2030 ab. Sie sehen bei dem Vorhaben viele Risiken.

Die Grünen-Fraktion im Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist gegen eine mögliche Landesgartenschau im Jahr 2030 im Ahrtal. Sie sieht viele Fragen und Risiken als nicht geklärt an. Das teilte die Partei am Freitag mit. In der Pressemitteilung heißt es: „Die Verwaltung der Kreisstadt hat den Stadtrat bei seiner letzten Sitzung gebeten, das Vorhaben grundsätzlich zu begrüßen und der Fortführung der Gespräche zuzustimmen. Nach langer interner Debatte haben sich große Teile der Grünen-Fraktion entschieden, der Bitte der Verwaltung nicht nachzukommen.“ Kritik an den Plänen für eine Landesgartenschau hatte es bereits Anfang April im Stadtrat gegeben.