Abschied aus dem Ahrtal „Danke, dass wir helfen durften“

Sie waren das Licht in den dunklen Stunden nach der Flut: Tausende Helfer, die von überall her ins Ahrtal strömten. Mit Gummistiefeln und Schaufeln legten sie los, schippten Schlamm, räumten Trümmer, wurden Freunde. So wie das „Team Ballern“, das im Sommer 2021 zusammenfand. Und jetzt, mehr als drei Jahre nach der Katastrophe, langsam Abschied nimmt. Im Gespräch mit dem GA erinnern sich zwei Helfer, was sie in dieser Zeit beeindruckt und berührt hat.