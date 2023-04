Infopoints für Flutopfer im Ahrtal Freie Wähler kritisieren mangelnde Transparenz

Ahrtal · Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz haben ihre Kritik an der Auftragsvergabe für den Betrieb der Flut-Infopoints im Ahrtal bekräftigt. Der Landeschef fordert die Regierung in Mainz auf, die Verträge offen zu legen. Zudem hat er neue Anfragen gestellt.

25.04.2023, 18:30 Uhr

Stephan Wefelscheid ist der rheinland-pfälzische Landeschef der Freien Wähler. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

Mangelnde Transparenz bei den Infopoints? Die Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz haben gegenüber dem GA ihre Kritik an der Vergabe des Beratungsangebots für Flutopfer im Ahrtal erneuert. „Wir kritisieren immer noch die Vergabe und werden das Ganze weiterverfolgen“, betont Ralf Helfenstein, Pressesprecher der Landtagsfraktion der Freien Wähler.