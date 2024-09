Tag der deutschen Sprache Warum man im Ahrtal in jedem Dorf anders spricht

Die Dialekte spielen für das Zusammengehörigkeitsgefühl in einer Region eine große Rolle. Das wird auch am „Tag der deutschen Sprache deutlich. Der wird immer am zweiten Samstag im September begangen, dieses Jahr am 14. September. Der Jahrestag wurde 2001 vom Verein Deutsche Sprache ins Leben gerufen, der sich dafür einsetzt, die deutsche Sprache zu erhalten und zu fördern.