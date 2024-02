Tourismuskonzept fürs Ahrtal Nachhaltigkeit trifft Premium-Qualität und beste Gastlichkeit

Ahrtal. · Ziele und Strategien für den Tourismus der Zukunft im Ahrtal sind in einem 130-seitigen Konzept festgelegt worden. Einige Leitprojekte sind schon in Arbeit. Welche sind das und was ist sonst noch geplant?

27.02.2024 , 14:29 Uhr

Nachhaltiger Tourismus mit Premium-Qualität und bester Gastlichkeit ist der Kern des neuen Turismuskonzeptes für das Ahrtal. Foto: AHR-FOTO

Von Victor Francke

Neben dem Weinanbau ist der Tourismus im Ahrtal von zentraler Bedeutung für das Wirtschaftsleben der gesamten Region. Erstmals ist nun eine Tourismusstrategie als Ergebnis zahlreicher Workshops, Ideen-Werkstätten und Expertenrunden zusammengetragen worden. Auf 130 Seiten werden nicht nur Ziele und Strategien beschrieben, vielmehr liegen auch eine Zielgruppen-Analyse sowie ein Maßnahmenkatalog für mehr als 70 geplante Einzelprojekte vor, mit denen der Tourismus der nahen Zukunft forciert und nach der Flutkatastrophe mit neuen Impulsen ausstaffiert werden soll.