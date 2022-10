Spendenverteilzentrum Ahrtal : Landrätin Weigand verrät Details zu Kosten, die zur Schließung führten

Kreis Ahrweiler Heizung, Verpflegung, Abfallgebühren: Landrätin Cornelia Weigand hat sich im Kreistag ausführlich den Kosten geäußert, die der Grund für die Schließung des Spendenverteilzentrums Ahrtal waren.

Die von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) aufgrund eines Beschlusses des Kreistags angeordnete Schließung des Spendenverteilzentrums Ahrtal in Grafschaft-Gelsdorf hat das Gremium auch in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. David Jacobs (FDP) hatte in einer Anfrage genauere Auskünfte über die Kosten erbeten, die von der Kreisverwaltung als Grund für die Schließung zugrunde gelegt worden waren.