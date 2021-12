Ministerpräsidentin im Ahrtal : Malu Dreyer besucht das Projekt AHRche

Wiederaufbau Ahrtal

Bei einem ganztägigen Besuch im Ahrtal machte Ministerpräsidentin Malu Dreyer an mehreren Orten und Betrieben halt. Erste Station der Ministerpräsidentin war die schwer getroffene Ortsgemeinde Schuld. Dort besuchte sie den Steinmetzbetrieb Natursteine Kaspers. Der Betrieb wurde durch die Flutkatastrophe schwer getroffen, ist aber schon wieder auf einem guten Weg zurück in die Normalität. Dann folgte der Besuch beim Verein für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau AHRche e.V. in Ahrweiler (s. Bericht). Anschließend besuchte sie das Schulzentrum in Sinzig. Dort war die Schulmensa durch das Hochwasser vollständig zerstört worden. Am Abend überreicht sie in der Landskroner Festhalle in Bad Neuenahr-Ahrweiler den Bewilligungsbescheid über 130.200 Euro an die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz (s. Bericht).⇥dpa/rms