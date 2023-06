Stadtgesellschaft ziegt Bilanz 100.000 Heilwasserflaschen versanken in den Fluten

In der Kultur- und Veranstaltungsbranche gab es 2021 so gut wie keine Handlungsspielräume. Nahezu alle Indoor-Veranstaltungen wie Konzerte der Wiener Klassik, Chor-Konzerte oder Kabarettveranstaltungen mussten wegen der steil ansteigenden Inzidenzzahlen abgesagt werden. Zeitgleich galt es, die überfluteten Gebäudeteile im Kurpark wiederherzustellen. „Ein Fokus lag auf der Sicherung der Heilquelle sowie der freien Ableitung des Quellwassers, das artesisch mit Überdruck zu Tage tritt und daher zur Vermeidung unkontrollierter Kohlensäureaustritte nicht abgestellt werden kann“, so Senk. Abbestellt wurde indes die Klangwelle: Die Wasser-, Feuer-, Laser-, Licht- und Musikshow konnte nicht im zerstörten Kurpark stattfinden.