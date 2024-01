Ahrtal denkt an Hochwasser-Betroffene „Das Mitgefühl bei Unglücken ist bei uns weit entwickelt“

In vielen Teilen Deutschlands sind die Menschen seit Wochen von Hochwasser betroffen. Nach starken Niederschlägen traten Bäche und Flüsse über die Ufer und fluteten ganze Landstriche. Talsperren mussten starke Wassermassen ablassen und sorgten für zusätzliche Probleme. Und es regnete immer weiter, erst in diesen Tagen hat Hochdruckeinfluss die Niederschläge abgelöst, bringt dafür aber frostige Temperaturen mit sich. Mit der Flutkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021 können die Ereignisse in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt, aber auch hierzulande an Rhein und Mosel zwar nur bedingt verglichen werden, dennoch wecken sie bei Betroffenen der Ahrtalflut Emotionen. Die Gedanken der Menschen sind vielschichtig.