Dritter Jahrestag der Flutkatastrophe: Dem Ahrtal steht noch ein weiter Weg bevor

Drei Jahre liegt die Flut im Ahrtal am Sonntag zurück. 135 Menschen kamen ums Leben. Bei den Schäden geht es um Milliardenbeträge. Ein ganzes Jahrzehnt, so eine verbreitete Annahme, soll der Wiederaufbau der Region dauern. Bewahrheitet sich dies, dann wäre noch nicht einmal ein Drittel der Zeit vergangen. Ein spekulativer Blick in die Glaskugel verbietet sich. Doch es gibt Zeichen, die geben Anlass zum Optimismus. Da sind zunächst die vielen Touristen, die in die Weinberge strömen, dort edle Tropfen genießen und so die Wirtschaft ankurbeln. Allein mehr Übernachtungsmöglichkeiten müssen für sie noch geschaffen werden. Hoffnungsfroh stimmen auch die Arbeiten an der Ahrtalbahn-Strecke. Diese scheinen nach aktuellem Stand Ende 2025 abgeschlossen zu werden – und damit pünktlich. Für die Deutsche Bahn ist das durchaus bemerkenswert. Hintergrund ist das vereinfachte Planungsrecht, das für das Projekt gilt.