Heirat in flutgeschädigter Kirche Ahr-Paar lernt sich nach Hochwasser lieben

Es ist eine der Geschichten, die nur das Leben selbst schreibt: Irena und Michael gehen in die gleiche Grundschule, aber schon beim Wechsel auf die weiterführende Schule trennen sich ihre Lebenswege. „Wir wussten, wer wir sind, aber hatten in all den Jahren nie etwas miteinander zu tun“, sagt Irena Klees. Das ändert sich, als das Ahrtal 2021 von einem folgenschweren Hochwasser heimgesucht wird, das insgesamt mehr als 130 Menschen das Leben kostet. Die Katastrophe ändert auch das Leben von Irena und Michael – zum Guten. Heute sind die beiden verheiratet.