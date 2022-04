Am 14. Juli : Ahrtal plant zum Jahrestag der Flut zentrale Gedenkveranstaltung

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Kreis Ahrweiler organisiert am 14. Juli zum Jahrestag der Flutkatastrophe zusammen mit den Kommunen ein gemeinsames Gedenken. Tags darauf ist im Ahrtal als Zeichen des Zusammenhalts eine Menschenkette geplant.

Zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal ist am Donnerstag, 14. Juli, eine zentrale öffentliche Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Darauf haben sich Landrätin Cornelia Weigand und die hauptamtlichen Bürgermeister der flutbetroffenen Kommunen verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Ahrweiler.

Darüber hinaus soll es am Folgetag in allen flutbetroffenen Städten und Ortsgemeinden ein dezentrales Gedenken geben. „Denn für viele Flutbetroffene ist es wichtig, an diesem Tag in Erinnerung an die Flut vor Ort zu sein und diesen Moment in kleinerem Kreis zu begehen“, teilt die Kreisverwaltung mit. Um 18 Uhr soll mit einer Menschenkette symbolisch die Solidarität und der Zusammenhalt von Betroffenen und Nichtbetroffenen sowie ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern gezeigt werden. Darüber hinaus werden als Zeichen der gemeinsamen Trauer und Hoffnung an diesem Abend in allen Ortschaften die Glocken läuten.