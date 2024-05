Umweltministerin Eder übergibt Förderbescheide „Wiederaufbau im Ahrtal kommt einen großen Schritt voran“

Spatenstich

Symbolischer Spatenstich für die Weinbaubrücke mit (v.l.): Wolfgang Treis, Cornelia Weigand, Dominik Gieler, Alfred Sebastain, Michael Ebling, Amrtin Schell und Mitarbeitern der ausführenden Firmen. Foto: ahr-foto

„Heute ist ein guter Tag für unser Dorf“, begann der Dernauer Ortsbürgermeister Alfred Sebastian am Dienstag seine Begrüßung so vieler Prominenter mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling (SPD) an der Spitze. Sie hatten sich am ehemaligen Standort der Dernauer Weinbaubrücke versammelt. „Die Dernauer Schäl Sick wird wieder mit dem Dorf verbunden“, begründete Sebastian seine Freude. Der erste Spatenstich für die Erneuerung der Weinbaubrücke über die Ahr war Anlass der Versammlung. Die Flut im Sommer 2021 hatte das Bauwerk fortgerissen, jetzt steht ein Neubau an. Und der muss schnell gehen, da auch der Neubau des Schienennetzes für die Ahrtalbahn und des Radwegs vom Brückenbau abhängig sind. Die Brücke kommt auf den Platz des Vorgängerbaus. Damit sie künftigen Hochwassern standhält, müssen ihre Pfähle tief in die Erde gerammt werden. Minister Ebling nannte den Brückenbau ein „zukunftsweisendes Projekt“, das mit 4,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Aufbauhilfe 2021 von Bund und Land gefördert werde. ne