Musik, Wein und Wandern Diese Veranstaltungen locken in den nächsten Wochen ins Ahrtal

Das Osterfest brachte mit der Auferstehung des Gottessohnes nicht nur seelische Erlösung, sondern stellt gefühlt auch den Beginn des Frühlings dar. In den neun Wochen bis zum Fronleichnamsfest genießen Wanderer und Musikfreunde gerne die ersten Veranstaltungen in freier Natur und hoffen, dass immer das Wetter mitspielt. Entlang der Ahr können sich die Gäste in den nächsten Wochen wieder bei einer Reihe hochkarätiger Veranstaltungen vergnügen.