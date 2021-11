Bilanzverlust : Ahrtal-Werke schließen mit Minus ab

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Jahresfehlbetrag von rund 200.000 Euro lässt den Bilanzverlust der Ahrtal-Werke nunmehr auf 1,4 Millionen Euro ansteigen.

Auswirkungen der Pandemie machen positive Entwicklung zunichte

Unbefriedigend blieb auch das Ergebnis in der Sparte Stromnetz. Dies begründet die Geschäftsführung vor allem mit geringeren Netzentgelten. Das Ergebnis in der Sparte Gasnetz wurde dagegen erheblich gesteigert. Ursächlich hierfür waren höhere Einnahmen aus Pachtentgelten. Die Fernwärmesparte war geprägt durch Netzerweiterungen. Damit einhergehend sei auch der Vertriebserfolg gesteigert worden. „Die Auswirkungen der Pandemie machten diese positive Entwicklung jedoch zunichte, da der Marktpreis für Endkunden verfiel und sich die Abnahmemengen mehrerer Großkunden maßgeblich reduzierten“, teilte das Unternehmen mit.

Die Eigenkapitalquote betrug Ende des Geschäftsjahres 2020 31,8 Prozent, die Bilanzsumme stieg von 40,4 auf 43,5 Millionen Euro an. Gestiegen ist auch das Sachanlagevermögen, das nun bei 38,4 Millionen Euro liegt. Gründe hierfür sind die Investitionen in Erzeugungsanlagen und Netze, nämlich in das Strom- und Fernwärmenetz. Allerdings stiegen auch die Verbindlichkeiten.