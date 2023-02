Wiederaufbau der Ahrtalbahn : Neue Bahn-Haltepunkte nach der Flut für Lohrsdorf und Heppingen

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe wurden auch neue Ideen für die Ahrtalbahn diskutiert – von der Seilbahn an der Mittelahr bis hin zum Wiederaufbau der Strecke bis Adenau. Einige Ideen befinden sich auf gutem Weg.

Alfred Bach aus dem Rathaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler verkündete bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Heppingen, dass die DB Netze AG die Planungen für einen neuen Bahnhaltepunkt in Lohrsdorf aufgenommen hat. „Dort ist man schon ziemlich weit, die Pläne werden wohl demnächst vorgestellt“, berichtete Bach dem Gremium und mehr als 50 Zuhörern im Bürgerhaus.

Das erspart den Wiederaufbau der Fußgängerbrücke von der verlängerten Göppinger Straße in Heimersheim zum Bahnhof. Ein Brückenneubau nach neuesten Vorschriften hätte rund 20 Millionen Euro gekostet. Da es sich in Lohrsdorf um die Verlegung eines Haltepunktes handelt, waren die Voraussetzungen zügig geschaffen.

Ortsbeirat favorisiert östliche Lösung auf Höhe des Neubaugebietes Lohrsdorfer Straße Süd

Etwas anders sieht das bei der Errichtung eines weiteren Haltepunktes in Heppingen aus. Hier handelt es sich nicht um eine Verlegung, sondern um einen Neubau. Noch nicht ganz klar ist, wo dieser überhaupt entstehen soll. Es sind Varianten östlich und westlich der Martinusstraße im Gespräch. Der Ortsbeirat favorisierte nun die östliche Lösung auf Höhe des Neubaugebiets Lohrsdorfer Straße Süd. Hier sei im Gegensatz zur anderen Variante mehr Platz und damit ein größerer Handlungsspielraum vorhanden. Eine Empfehlung, die Alfred Bach gerne mit in die Beratungen nimmt. Bach erläuterte den Verwaltungsweg: Zuständig für den Neubau sei das Land Rheinland-Pfalz. Das habe diese Zuständigkeit an den Kreis Ahrweiler und dieser an den SPNV Nord übertragen, wo der Kreis Mitglied ist.