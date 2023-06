Einsatz bei der Ahrtalbrücke A61 in der Nacht zum Samstag wegen Festnahme über Stunden gesperrt

Die Festnahme von mutmaßlichen Einbrechern hat in der Nacht zu Samstag für eine mehrstündige Sperrung auf der A1 gesorgt. Die vier Tatverdächtigen seien gegen 1 Uhr in eine Tankstelle an der Vorgebirgsstraße in Swisttal-Heimerzheim eingebrochen, so ein Sprecher der Polizei Bonn. Als ein Streifenwagen zufällig am Tatort vorbeigefahren sei, hätten die Menschen in zwei Autos die Flucht in die Richtung der A61 - nach Rheinland-Pfalz - ergriffen.