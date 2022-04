Ahrtaldrama von Joachim Heyna : Autor schreibt Roman über das Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Autor Joachim Heyna hat einen Roman über das Ahrtal geschrieben. Der Titel lautet „Natürlich Brot und Wein“. Heyna bezeichnet das Buch als „Ahrtaldrama“. Am 28. April stellt er es Walporzheim vor.

Joachim Heyna faszinieren Brot, Wein und das Ahrtal, wo sein neuer Roman „Natürlich Brot und Wein“ spielt. Der 1959 in Köln-Lindenthal geborene Autor sagt: „Das ganze Tal wabert nur so von Geschichten und Sagen.“ Er, der oft umgezogen ist, hat nach eigenen Angaben andernorts bei den Bewohnern noch nie ein derart starkes Bewusstsein für die eigenen Wurzeln erlebt. In den 1980er-Jahren kam er das erste Mal wegen des Weines an die Ahr. Seit 14 Jahren ist er Wanderführer, leitet die Gäste durch die Orte und Weinlagen, bringt ihnen Weinbau, Landschaft und Geschichte nahe, angereichert durch Weinverkostungen und nicht selten in Versform: „Die Leute stehen auf Gedichte.“