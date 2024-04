Verbesserter Schutz für Ahrweiler Ahrtorbrücke wird möglichem Hochwasser angepasst

Jens Heckenbach, dessen Büro Planning gemeinsam mit dem Büro Terporten aus Ahrweiler am Wiederaufbau der zerstörten Ehrenwall-Allee arbeitet, erläuterte das künftige Aussehen der Carl-von-Ehrenwall-Allee. Der Verlauf wird sich nicht ändern, die Straße ist weiterhin an die Grundstücksgrenze der Ehrenwall’schen Klinik angelehnt. Die Fahrbahnbreite liegt bei 4,25 Metern, es folgt ahrseitig ein 2,20 Meter breiter Grünstreifen und ein zwei Meter breiter Gehweg. In den Grünstreifen werden 32 Bäume verschiedener Arten gesetzt, die nach wenigen Jahren bis zu 25 Meter hoch werden sollen. „Die Allee wird dadurch vitaler und resilienter, zum Einsatz kommen Esche, Traubeneiche, Silberlinde und Zerr-Eiche“, so Heckenbach. Die Böschung werde hingegen wegfallen, dafür soll eine Bohrpfahlwand errichtet werden, die mit Naturstein verblendet wird und bei Hochwasser als Prallwand dient. So erhält die Ahr mehr Platz, um sich auszudehnen. Die Mauer wird 390 Meter lang. Baubeginn soll im Herbst 2024 sein. Die Bauzeit soll 14 bis 16 Monate betragen, währenddessen werde kein Fahrzeugverkehr möglich sein. Die Kosten für Straße und Wand belaufen sich auf 14,7 Millionen Euro. Für den Fahrradverkehr ist die Mitnutzung eines Dienstwegs am Fuße der Mauer in Planung, der ins Radwegekonzept der Kreisstadt integriert werden soll.