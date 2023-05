Verträgt sich das? Ahrweiler Apothekerin weiß, worauf bei Einnahme mehrerer Medikamente zu achten ist

Hier ein Wehwehchen, dort eine Unverträglichkeit: In mancher Hausapotheke sammeln sich im Laufe der Jahre unzählige Medikamente an, die täglich in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt eingenommen werden müssen. Denn nur wenn die Pillen, Kapseln, Tropfen und Sprays auch vorschriftsmäßig angewendet werden, stellt sich der von Arzt und Patient gewünschte gesundheitsfördernde Erfolg ein. Leider ist dies aber bei weitem nicht immer der Fall, weiß Apothekerin Linda Reeves von der Ahrtor-Apotheke in Ahrweiler. Und das kann mitunter zu ernsthaften Problemen führen. „Zwischen drei und neun Prozent aller Krankenhauseinweisungen sind darauf zurückzuführen, dass Arzneimittel nicht richtig oder in unverträglicher Kombination eingenommen werden“, weiß sie. Und sie tut etwas dagegen.