In Baugrube gefallen : Arbeiter stürzt auf Baustelle in Ahrweiler von Gerüst

Ahrweiler Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in der Bossardstraße in Ahrweiler von einem Gerüst gestürzt. Dabei hat er sich schwer verletzt.

Ein schwerwiegender Arbeitsunfall hat sich am Mittwoch in Ahrweiler ereignet. Ein Arbeiter stürzte auf einer Baustelle in der Bossardstraße von einem Gerüst. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz auf GA-Nachfrage. Demnach sei die Polizeiinspektion in Ahrweiler am Mittwochmittag um 12.45 Uhr über den Vorfall informiert worden. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, zog der Mann sich eine Verletzung mit einer stark blutenden Wunde am Bein zu.