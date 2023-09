Mann vom Rad gerissen? Angeklagter Autofahrer bleibt Prozess in Ahrweiler fern

Im Straßenverkehr kommt es immer wieder zu kleinen und großen Auseinandersetzungen zwischen Radlern und Autofahrern. So auch in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort wurde nun am Amtsgericht einem Angeklagten vorgeworfen, vorsätzlich die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt zu haben, indem er bei einer Fahrt mit dem Auto einen Radfahrer habe maßregeln wollen, ihn angepackt und vom Rad gerissen habe. Der Radfahrer habe dabei Verletzungen erlitten, so die Anklage.