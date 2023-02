Autozulieferer im Ahrtal : Was passiert mit dem Areal nach dem Wegzug von ZF?

Ahrweiler Der Autozulieferer ZF verlässt Ahrweiler und zieht nach Niederzissen um. Wie es mit dem Gelände nach dem Umzug weitergeht, war nun Thema im Stadtrat.

Keine Umwandlung in ein Wohngebiet: Das Grundstück der ZF Friedrichshafen , das der nach Flutschäden abwanderungswillige Automobilzulieferer derzeit noch nutzt, soll auch in Zukunft für Gewerbebetriebe zur Verfügung stehen. Dies beschloss der Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler in seiner jüngsten Sitzung. Wie berichtet, wird der Autozulieferer, der zu den größten Arbeitgebern im Kreis gehört, den Betrieb in Ahrweiler einstellen und nach Niederzissen umsiedeln .

Die Hochwasserkatastrophe hatte den Standort der ZF Friedrichshafen AG an der Max-Planck-Straße massiv getroffen und erhebliche Schäden verursacht. Die Firmenleitung leitete daraufhin Planungen zur Verlagerung des Standortes in die Wege ein. Primäres Ziel dabei war die Entwicklung eines hochwassersicheren Betriebsstandortes, wobei zunächst auch die provisorische Wiederherstellung der Produktion in Ahrweiler im Vordergrund stand. Dies gelang auch schnell, da die Mitarbeiter des Unternehmens mit großem Engagement dafür sorgten, dass produziert werden konnte. Dennoch zeichnete sich ab, dass der Standort in Ahrweiler nicht mehr in Frage kommen sollte.