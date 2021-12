Hoffnung für das Ahrtal : Bauern fahren mit 200 geschmückten Traktoren durchs Ahrtal

Kreis Ahrweiler Es waren Tausende Lichter der Hoffnung, die Landwirte aus allen Teilen Deutschlands in das Ahrtal brachten: Rund 200 Traktoren starteten in Sinzig zu einer stimmungsvollen Lichterfahrt die Ahr entlang.

Es waren Tausende Lichter der Hoffnung, die Landwirte aus allen Teilen Deutschlands in das Ahrtal brachten: Rund 200 Traktoren starteten in Sinzig zu einer stimmungsvollen Lichterfahrt die Ahr entlang. „Land schafft Verbindung, Land sichert Versorgung“, so die Devise, die im – an vielen Traktoren angebrachten – Slogan „Ohne Bauern geht es nicht“ ihren besonderen Ausdruck fand.