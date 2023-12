Weihnachtsgottesdienst in Ahrweiler Finden wir Jesus zwischen all den Paketen?

Und plötzlich ist er da, geliefert vom Fahrradboten und abgelegt auf dem großen Paketberg. Er will unter den Menschen sein und mit ihnen in Beziehung treten. Er ist sinnbildlich für jeden in einem Paket zu finden. Im Lukasevangelium wurde an die Geburt erinnert, an die Zeit im leeren Futtertrog, an ein Geschenk für die Menschen, denen es selbst überlassen ist, ob sie das Geschenk annehmen oder nicht. Doch was machen die Menschen mit dem Paket, in dem Jesus ist? Ist er der rote Faden durchs Leben? Durch das, was mir auferlegt ist? Die Fragen wurden nicht weniger. Auch nicht in den Fürbitten, bei denen die Besucher aufgefordert wurden, ihre Wünsche für andere gerne laut zu kommunizieren.