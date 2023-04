Kreis stößt Machbarkeitsstudie an Besucherzentrum könnte über Flut im Ahrtal informieren

Geht es nach dem früheren Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus, Andreas Wittpohl, dann könnte im von der verheerenden Flutkatastrophe heimgesuchten Kreis Ahrweiler ein „International Crisis Center“ (ICCA) entstehen. Dazu soll es eine Machbarkeitsstudie geben, die von der in Köln ansässigen ift-Freizeit- und Tourismusberatung GmbH vorgelegt werden soll. Der Kreis- und Umweltausschuss ermächtigte am Montag die Verwaltung, einen Auftrag für die Studie zu erteilen. Dies allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Haushalt des Landkreises von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird. Auch geht man von Zuschüssen aus. Die Studie soll mehr als 120.000 Euro kosten. Der Kreis will sich mit maximal 35.000 Euro an diesen Kosten beteiligen.