Buchvorstellung in Ahrweiler „Heimat - neu entdecken“ ist eine Reise durch die Stadtgeschichte in Bildern

„Für mich sind das Erinnerungen“, erzählt Fotograf Hans-Jürgen Vollrath und blättert durch die Sammlung alter Bilder, während er zusammen mit Heimatforscher Werner Schüller den zweiten Band des Bilderbogens „Heimat – neu entdecken“ in der Gärtnerei Wershofen präsentiert. Nach dem erfolgreichen ersten Band im vergangenen Jahr haben die beiden ein Jahr lang an einem Nachfolger gearbeitet. Auch dieser ist keine starre Sammlung von Bildern, sondern vielmehr erlebt der Betrachter eine Reise in die jüngere Stadtgeschichte.