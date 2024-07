Neueröffnung in der Niederhut Bonnerin expandiert mit Modegeschäft nach Ahrweiler

Goldene Folien in den Schaufenstern verdecken die Sicht in ein Ladenlokal in der Ahrweiler Altstadt. Die Tür in der Niederhutstraße ist aber geöffnet. Anne-Lore Herklotz steckt mitten in den Vorbereitungen für die große Neueröffnung des Modegeschäfts „le SHOP“ am 1. August im Herzen von Ahrweiler. „Wir sind gerade dabei, das Licht auszurichten. Das ist besonders wichtig für das Ambiente – und damit sich die Kunden wohlfühlen.“ Dieser Wohlfühlfaktor und besonders die Möglichkeit, das Einkaufen genießen zu können, ist für die Bonner Unternehmerin von entscheidender Bedeutung. Herklotz betreibt unter dem Namen le SHOP bereits einen erfolgreichen Laden in der Bonner Friedrichstraße. Die Erfolgsgeschichte soll nun in Ahrweiler fortgeschrieben werden.