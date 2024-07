Heimatverein Alt-Ahrweiler wird 75 Zum Jubiläum haben die Kümmerer noch einiges vor

Mal Rotweinmetropole, mal mittelalterliche Stadt. Damit Ahrweiler nicht ausschließlich zum gut besuchten Freilichtmuseum wird, gilt es, vieles aufrechtzuerhalten, was in einem solchen Museum untergehen könnte. Erster Kümmerer ist der Heimatverein Alt-Ahrweiler, der am vergangenen Freitag auf dem Vorplatz der Dokumentationsstätte Regierungsbunker sein 75-jähriges Bestehen feierte.