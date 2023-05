Zwei Jahre nach der Flut Das hat die Ahr-Region für Touristen wieder zu bieten

Fast zwei Jahre nach der Flut ist der Tourismus entlang der Ahr wieder auf dem Weg in die Normalität. Hotellerie und Gastronomie brauchen aber dringend Gäste, die mit ihrem Umsatz den Wiederaufbau unterstützen, wie hier auf dem Platz an der Linde in Bad Neuenahr.

Foto: AHR-FOTO