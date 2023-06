Info-Veranstaltung im Bürgerhaus Heppingen bekommt eine neue Brücke

„Dabei wurde die neue Heppinger Brücke so konzipiert, das fortan ein Begegnungsverkehr von zwei Autos möglich sein soll“, so Alfred Bach von der Bad Neuenahr-Ahrweiler Bauverwaltung. 10,80 Meter breit soll die neue Verbindung in ihrer Stahlkonstruktion nämlich werden, breiter also als der Ziegel-Vorgängerbau. 4,75 Meter stehen den Autofahrern zur Verfügung, Fußgänger und Radler erhalten eine eigene Spur. „Wir wollen keinen Durchgangsverkehr dort“, meinte Heppingens Ortsvorsteher Klaus Kniel (CDU). Die entstehende Enge werde zur Entschleunigung betragen. Gegenseitige Rücksichtnahme und angemessene Geschwindigkeiten würden zwingend sein, befand auch sein „Amtskollege“ aus Heimersheim, Jürgen Saeß (SPD). Auch für den Tourismus wird die Brücke mit ihren Anbindungen und Zuwegungen von Bedeutung sein: Der Ahr-Radwanderweg wird unter der Brücke einen kreuzungsfreien Ausbau erfahren, um stressfreies Radeln zu ermöglichen. Insgesamt ist ein Bauwerk geplant, das mit 60 Metern doppelt so lang sein wird wie der Vorgängerbau.