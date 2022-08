Auszeichnung für Regierungsbunker : Der Bunker ist das erste Museum des Monats

Ahrweiler Kulturministerin Katharina Binz überreicht die Urkunde an Museumsleiterin Heike Hollunder. Nach Corona und Flut soll es mit der Gästebilanz jetzt wieder aufwärts gehen. millionster Besucher erwartet.

Beim rheinland-pfälzischen Kulturministerium hat man sich etwas Neues einfallen lassen, um Ausstellungen und Museen im Land mehr in den medialen Fokus zu stellen und nach oftmals langen Schließungen während der Corona-Pandemie wieder mit Leben zu füllen. Seit diesem Monat präsentieren Ministerium in der rheinland-pfälzische Museumsverband ein „Museum des Monats.“

Regierungsbunker erwartet den millionsten Besucher

In einer kleinen Feierstunde in Begrüßungsraum der Dokumentationsstätte ging die Ministerin in Anwesenheit von Vorstand und Mitarbeitern des Heimatvereins Alt-Ahrweiler, der Museumsleiterin sowie der Geschäftsführerin des rheinland-pfälzischen Museumsverbands, Bettina Scheeder, auf die nun gut zehnjährige Geschichte der Dokumentationsstätte und auf den Grund ihrer Entstehung ein. Dass der „Bunker“ nach der Berliner Mauer das zweitgrößte deutsche Bauwerk der Nachkriegsgeschichte sei und dass von Bunker und Mauer nur noch ganz wenig übriggeblieben sei, wusste die Ministerin zu berichten.

In den kommenden Wochen wird der Regierungsbunker auf der Homepage des Museumsverbandes an prominenter Stelle beworben. „Mit der Auszeichnung zum Museum des Monats wollen wir besonders hochwertige Museumsarbeit würdigen“, erklärte Kulturministerin Katharina Binz vor Ort. Seit über zehn Jahren sei die Dokumentationsstätte Regierungsbunker zu einem wichtigen öffentlichen Erinnerungsort geworden, der gerade in diesen Tagen mahnt, wie wertvoll Frieden in unserem Land sei, sagte die Ministerin.