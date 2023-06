Drei Schützengesellschaften als Eskorte Ahrweiler: Die bestbewachte Fronleichnamsprozession in weitem Umkreis

Für viele Menschen in Ahrweiler ist Fronleichnam der wichtigste Tag im Jahresverlauf, sowohl kirchliches wie auch weltliches Hochfest in der Rotweinmetropole. An diesem Tag gehört die Stadt der Kirche und den Aktiven aller drei Ahrweiler Schützengesellschaften. Und er lockt eine Vielzahl von Besuchern in die Altstadt. Am Ende sind auch die Schützen selbst tief bewegt von ihren Traditionen. Von den rund 1000 Mitgliedern aller drei Schützengesellschaften dürften sich gut und gerne 700 an diesem Tag auf den Weg gemacht haben, um bei den diversen Aktivitäten mit dabei zu sein.