Rondell auf dem Ahrtorfriedhof Diese Ehrenbürger prägten die Stadt zu ihren Lebzeiten

Der Ahrtorfriedhof in Ahrweiler ist nicht der Melatenfriedhof in Köln. Aber die beiden jahrhundertealten Begräbnisstätten haben doch eine Menge Gemeinsamkeiten. Es gibt allerdings auch einen Unterschied: Während in Köln Ehrengräber über den gesamten Friedhof verteilt sind, konzentrieren sie sich auf dem 1796 angelegten, von der Flutkatastrophe vor drei Jahren schwer verwüsteten, inzwischen aber zu großen Teilen wieder hergestellten Ahrtorfriedhof auf ein nahezu kreisrundes Gräberfeld mit einem Durchmesser von etwa 13 Metern, das gleich am Haupteingang liegt. Dicht an dicht finden sich dort, im Schatten des ausladenden Astwerks zweier mächtiger Blutbuchen, die letzten Ruhestätten verstorbener Bürgermeister und Ehrenbürger, Geistlicher und Künstler, die Ahrweiler zu Lebzeiten wesentlich mitgeprägt haben – und um die sich Geschichten, Anekdoten und mitunter auch Kuriositäten ranken.